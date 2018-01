L'Assessore dona 200 euro al comitato dei genitori. Insorge l'opposizione, lei replica: "Sempre fatto come mamma"

Come aiutare una scuola? Ci sono tanti modi. Un privato cittadino può decidere di dedicarle il proprio tempo libero. Oppure può scegliere di elargirle una donazione. Nulla di male in tal caso. Ma cosa succede se l'iniziativa viene assunta da un 'istituzione? Potrebbe cambiare totalmente il modo di valutarla. Com'è successo nel Municipio XI.

La donazione ad una scuola

“Apprendiamo con sgomento che l’assessora alla Scuola M.R. Porfido ha fatto una donazione ad un comitato di genitori di una scuola del nostro Municipio di 200 euro per le piccole manutenzioni – scrivono in una nota tutti i consiglieri PD eletti nel Municipio di Arvalia - Non comprendiamo come questo modo di fare sia in linea con i principi che regolano la trasparenza e il funzionamento della pubblica amministrazione".

La donazione come metodo

Per la diretta interessata, contatta da Romatoday, il comportamento non rappresenta un'anomalia . "Non è l'unica donazione effettuata – ha premesso l'assessora del Municipio XI – rientra nella mia idea di sostegno alla scuola. Proseguo qualcosa che ho sempre fatto come mamma – chiarisce – Avevo chiesto di mantenere il riserbo in merito, tuttavia questa volta a quanto pare non sono stata ascoltata".

Le mancette a caso

Per il gruppo consigliare del Partito Democratico, c'è però un conflitto palese tra i due ruoli. "Ricordiamo alla Giunta Pentastellata che il loro compito non è quello di elargire mancette a caso – scrivono Veloccia, Fainella, Lanzi e Vastola – ma di occuparsi di garantire i fondi e i lavori per le scuole che ne hanno necessità. Cosa è tutto questo, carità? Oppure si pensa in questo modo di comprare un po' di consenso a buon mercato?”. Niente di tutto questo per l'assessora alla Scuola, che gioca la carta del cittadino portavoce.

La peculiarità grillina

"Non sono un politico – ricorda l'Assessora Porfido – e non sono in campagna elettorale. Ho sempre sostenuto con l'impegno personale, il mio tempo privato e in minima parte con donazioni l'idea della vicinanza al territorio. Se non ricoprissi questo ruolo il contributo sarebbe passato inosservato come è sempre accaduto e come accade per tutti i genitori che non hanno la mia stessa, temporanea, visibilità".