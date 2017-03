Corviale, il Campo dei Miracoli ospita "Il più grande sogno"

C’è un luogo più adatto di un posto che si chiami “il campo dei Miracoli” per ospitare un grande sogno? Probabilmente no, ed è per questo che l’Agenzia nazionale per i giovani ha scelto l’impianto sportivo di Corviale per la proiezione dell’ultimo film di Mirko Vannucci. “Il grande sogno” parla infatti di un giovane, uscito di prigione, che cerca di costruirsi il proprio futuro. Un messaggio positivo che con l’evento “A Model to dream” l’Ang ha pensato di diffondere.

L'EVENTO - Martedì, dopo la proiezione del film, ci sarà spazio ad un dibattito per veicolare “esempi positivi di chi, nonostante le difficoltà, le discriminazioni, i disagi fisici, sociali, economici ce l'ha fatta”. Verranno presi a modello le storie di Lucia Annibali, dell'atleta paralimpico Federico Morlacchi e del giornalista minacciato dalla mafia Paolo Borrometi. Il dibattito sarà moderato dalla conduttrice Rai Andrea Delogu. “Far parte di questa manifestazione- ha commentato Delogu - è un onore che mi rende felice da settimane. Vedere e unire in uno stesso luogo persone piene di speranza e forza d'animo che hanno vissuto storie complicate ti regala quella luce di cui tutti noi abbiamo bisogno e che ci ricorda di non mollare mai”.

IL CAMPO DEI MIRACOLI - La sede dell’evento, organizzato per i 60 anni dei Trattati di Roma ed i 30 di Erasmus, rappresenta di per sé un ottimo biglietto da visita. L’impianto sportivo di via Poggio Verde è infatti tecnologicamente avanzato e ad impatto zero. Per questo è stato chiamato il “Campo dei Miracoli”. Come ha commentato Giacomo D’Arrigo, direttore generale dell’Agenzia nazionale dei giovani Giacomo D’Arrigo. “Abbiamo infatti scelto il Campo dei Miracoli Corviale come simbolo anche di riscatto e ripartenza, e quindi esempio positivo per tanti giovani”.