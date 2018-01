Un murale per gli scomparsi: a Corviale i volti di Mirella ed Emanuela

Un murale per gli scomparsi, per ricordare tutte quelle persone che, in un giorno qualunque, non hanno più fatto ritorno a casa. Sparite nel nulla, avvolte nel mistero.

A Corviale un murale per gli scomparsi

Sono i volti di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, entrambe scomparse nel 1983, a rappresentarli tutti su un muro di Corviale.

Le sparizioni di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi

Lunghi capelli ricci per Mirella Gregori: quando scomparve aveva appena 15 anni. Nel pomeriggio del 7 maggio uscì di casa e non vi fece più ritono.

Risale a poco dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, che svanì nel nulla. Anche lei aveva solo 15 anni.

Nel murale che la ritrae l'inconfondibile fascetta tra i capelli lunghi e lisci: lo stesso sorriso di quei manifesti che per anni ne hanno denunciato la sparizione.

Al Serpentone il "non compleanno" di Mirella ed Emanuela

Due storie per certi versi simili, avvolte nel mistero: ancora senza spiegazioni o verità. Oggi Mirella ed Emanuela, nate rispettivamente il 7 ottobre del 1967 e il 14 gennaio 1968, avrebbero 50 anni ed è per il loro "non compleanno" che familiari, amici e tanti cittadini comuni si sono ritrovati al Serpentone, all'inaugurazione del murale che le ricorda.

"Un 'non compleanno' che pesa particolarmente per chi non ha mai smesso di cercare la verità" - ha scritto Pietro, il fratello di Emanuela, sul suo blog.

L'opera di Antonino Perrotta e PAT

A realizzare l'opera lo street artist Antonino Perrotta e i PAT, i Pittori Anonimi del Trullo. "Quando scompare qualcuno puoi anche cercare di tenerti occupato tanto da non avere tempo per pensarci ma poi basta che ti fermi un attimo e lo senti subito quel vuoto, perché solo le persone possono riempirti il cuore. A tutte le persone scomparse, a chi per sua scelta, a chi contro la sua volontà" - la scritta sui gradini appena sotto i volti di Mirella ed Emanuela.