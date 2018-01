Dal mercato contadino al presidio di polizia: ecco la ricetta del M5s per rilanciare Corviale

Vecchi e nuovi servizi a disposizione del quartiere. Il Movimento Cinque Stelle punta sul rilancio di Corviale. Per riuscirvi sta mettendo in campo una pluralità d' interventi. Lo fa patrocinando iniziative sporadiche, come i concerti nella cavea o le opere di street art. Ma anche cercando di ripensare alle funzione di spazi che, col tempo, sono caduti in disuso.

Quattro realtà importanti

“L' immobile sito in Via Mazzacurati attualmente vuoto, tornerà presto a vivere grazie all’insediamento di quattro importanti realtà per il nostro territorio e per il quadrante Corviale – ha annunciato l'assessore municipale al Patrimonio Stefano Lucidi – si tratta della riapertura del mercato agricolo, di un nuovo presidio di Polizia di Stato, d'una farmacia comunale ed un ufficio postale”.

Economia locale e sicurezza

Un risultato frutto di una sinergia cui hanno contribuito istituzioni a vari livelli. Dal ministero degli interni ai dipartimenti, passando chiaramente anche per il Municipio XI. “La promozione dell’economia locale, l’individuazione di punti nel territorio con maggiori rischi per la sicurezza dei cittadini e l’offerta di servizi destinati all’utenza – ha dichiarato Lucidi – rappresentano un obiettivo con elevata valenza sociale e istituzionale e per questa amministrazione sono la bussola del lavoro quotidiano sul territorio” .