Lavori Acea al Corviale: "Serpentone" senza acqua dalle 8:00 alle 16:00

Corviale senza acqua dalle 8:00 alle 16:00 di oggi 23 dicembre. Lo comunica Acea in una nota informando dell'interruzione dell'erogazione "dell'acqua a tutto il "Serpentone", in zona Corviale, causa lavori urgenti sulla rete idrica di zona. Le utenze interessate dal fuori servizio sono state preventivamente avvisate tramite affissione cartelli. Acea informa, inoltre, che in zona stazioneranno due autobotti per ovviare a ogni necessità".