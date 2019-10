Incendio al Corviale: dati alle fiamme i contatori della luce

Incendio al Corviale dove nella notte sono stati dati alle fiamme i contatori dell'energia elettrica. La segnalazione ai soccorritori nella notte fra il 14 ed il 15 ottobre per un "incendio in abitazione". Arrivate sul posto le volanti della polizia ed i vigili del fuoco si sono trovati alle prese con un vasto rogo che ha interessato la sala che si trova nei piani interrati della palazzina mandando in fumo una cinquantina di contatori di un condominio di largo Cesare Reduzzi.

Tanta la paura fra i residenti del 'Serpentone' con i socccorritori che, al fine di operare in sicurezza, hanno staccato la corrente elettrica nella palazzina interessata dal rogo. Spento l'incendio la situazione è tornata progressivamente alla normalità. Da accertare le cause, fra le ipotesi quella dell'incendio doloso.

Sul posto per quantificare i danni e mettere in sicurezza i contatori sono poi intervenuti i tecnici dell'Acea.