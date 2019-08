Sette nidi chiusi a settembre: "Nessuna soluzione per i nuovi iscritti"

Le soluzioni ci sono, ma non per tutti. Da mesi nel municipio XI si dibatte sui sette asili nido che, per via di lavori di messa in sicurezza, a settembre non riapriranno. Un ritardo che avrebbe lasciato centinaia di bambini senza una struttura dove andare, con annessi disagi per i genitori. Le soluzioni sono state trovate, ma, come appreso dal comitato 'Genitori dei nidi del Municipio XI' non riguardano tutti. "Le soluzioni alternative valgono solo per i vecchi iscritti", spiega Emma Lubrina, coordinatrice del comitato. "Questo significa che tutti i nuovi iscritti, vale a dire tutti i piccoli ed eventuali medi e grandi che iniziano per la prima volta il nido, non avranno una scuola alternativa fino alla riapertura del loro nido di appartenenza. L'unica eccezione è il nido Fantasia dove, dal 9 settembre, tutti i bambini potranno iniziare la scuola".

"Secondo le nostre stime", prosegue la nota, "almeno 70 famiglie non avranno un nido per i propri figli il prossimo mese. Crediamo che sia doveroso dar voce a questi genitori e denunciare al Municipio il disagio causato da questa ingiusta scelta. Invitiamo qualsiasi mamma o papà dei nuovi iscritti a contattarci in privato sulla nostra pagina Facebook 'Genitori dei nidi del Municipio XI', sulla quale abbiamo gia' ricevuto richieste per continuare questa battaglia perche' i diritti di tutti, genitori e bambini, vengano rispettati", conclude Lubrina.

Preoccupazione da parte dei rappresentanti della Lega in municipio, Daniele Catalano già capogruppo Lega Municipio XI – coordinatore Lega Giovani Roma e Ilaria Mastromatteo: "Apprendiamo con grande preoccupazione che, nonostante i mirabolanti annunci delle scorse settimane da parte anche dell’ex presidente del Municipio XI Torelli relativamente allo smistamento in altri nidi dei bambini del nostro territorio i quali non potranno usufruire del nido scelto fino ad inizio ottobre per i lavori di adeguamento antincendio, il provvedimento preso per mettere una pezza a questa problematica non includa tutti i nuovi iscritti. Sarebbe una grandissima beffa per le tantissime famiglie del Municipio XI che credevano di aver apparentemente risolto il problema, ma purtroppo dei 5 stelle non c’è da fidarsi e qualora venisse confermata la notizia sarebbe l’ennesima dimostrazione dell’incapacità amministrativa dei grillini, senza dimenticare l’orgoglio di aver mandato a casa tutti gli incompetenti che per tre anni hanno causato solo disastri. Chiederemo spiegazioni nelle sedi opportune tramite i nostri rappresentanti in Campidoglio e Regione per dare garanzie alle famiglie e salvaguardare il diritto dei bambini di avere un luogo consono per la propria infanzia".