Corviale: sgomberato insediamento abusivo

E' stato sgomberato questa mattina un insediamento abusivo a Corviale. La Polizia Locale con il Gruppo Marconi è intervenuta questa mattina nell'area nascosta su una collinetta, poco distante da alcune abitazioni di proprietà di Roma Capitale, i cui residenti hanno presentato diversi esposti.



Sette le baracche che insistevano su un terreno comunale, tutte costruite con materiali di fortuna in Via degli Alagno, all’incrocio con Via Portuense, al confine con il quartiere Colle del Sole.

Circa 50 le tonnellate di rifiuti che Ama dovrà smaltire in questi giorni, la cui rimozione risulta complessa, proprio a causa dell’ubicazione dell’insediamento. Al momento dell’intervento non era presente nessun occupante abusivo.