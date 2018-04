I vecchietti terribili del rugby alla conquista di Corviale

Condizioni preliminare: avere oltre 60 anni di età e aver giocato a rugby in gioventù. E poi un minimo di forma fisica per scendere in campo. E' quello che è successo sabato 7 aprile, all'ombra del serpentone di Corviale, quando i vecchietti terribili over 60 del rugby laziale si sono trovati per il sesto anno consecutivo a giocare una partita come ai vecchi tempi.

Due frazioni di gioco di 20 minuti ciascuna, le regole del rugby "old" e via, con la stessa grinta e passione di tanti anni fa. E non fa niente se qualche scintilla è scoccata fra i giocatori come quando erano giovani: è bastato un grande e festoso terzo tempo per sistemare i conti. Almeno fino al prossimo anno, quando i vecchietti terribili del rugby laziale torneranno di nuovo in campo.

Ecco alcune foto scattate durante la partita, giocata allo stadio del rugby di Corviale il 7 aprile 2018.

foto di Paolo Cerino