VIDEO | Corviale come nel film di Paola Cortellesi: al via i lavori del "chilometro verde"

Il miglio verde del Corviale ci sarà. Parola del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presnetazione dell’avvio dei lavori al quarto piano del "Serpentone". Quello che, come si vede anche nel film interpretato da Paola Cortellesi, “Scusate se esisto”, fu disegnato per ospitare servizi ma negli anni venne occupato e trasformato in appartamenti abusivi.

Saranno 110 gli appartamenti ricavati dopo l'intervento di recupero. Poi nuove via d'accesso al complesso, ripristino dell'area verde intorno al Serpentone, spazi di socialità e condivisione. Cantieri aperti a al primo lotto, con le famiglie trasferite in altro alloggio messo a disposizione da Regione e Ater, per poi rientrare una volta completati i lavori. Ma ci sarà posto per tutti considerando che la maggiorparte di queste famiglie vive ancora li senza titolo? “Valuteremo per caso per caso ma per tutti verrà assicurata una sistemazione - risponde Zingaretti -. Oggi è una giornata importante perché si da il via ad un progetto ambizioso, dando risposta alle persone che vivono in questo territorio”.

All’inaugurazione organizata al Mitreo hanno preso parte olte delle realtà sociali che, negli ultimi anni, hanno fatto gran parte dle lavoro di mediazione con le famiglie occupanti. Su tutti, si può ammirare la grande soddisfazione di Pino Galeota di "Corviale Domani". Presenti anche l’assessore regionale alle Politiche abitative e Urbanistica, Massimiliano Valeriani, il commissario straordinario di Ater Roma, Pasquale Basilicata, il Direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano e il Rettore dell’Università Roma Tre, Luca Pietromarchi.