Piana del Sole: all’ingresso del quartiere resta una distesa di rifiuti

Rottami di elettrodomestici, credenze e mobilio. Un televisore con tubo catodico, l’immancabile materasso. E tanti sacchetti di plastica. Largo vittime di Manhattan sembra una discarica a cielo aperto. Un piazzale, anche recintato, preso di mira da scaricatori senza scrupoli.

IL BIGLIETTO DA VISITA - Il destino dell’area è stato preso in considerazione dal Consiglio del Municipio XI. In aula, a firma del consigliere democratico Angelo Vastola, è arrivata una mozione con la quale si chiedeva di ripulire e rilanciare largo vittime di Manhattan. Come veniva sottolineato nella mozione, si tratta di una zona che “potrebbe essere considerata il biglietto da visita del nostro territorio, visto che si trova all’ingresso del Municipio per chi proviene da fuori Roma”. Nonostante questa posizione, continua a versare in condizioni di degrado.

VIDEOSORVEGLIANZA E PULIZIA - Come il consigliere Vastola ha scritto nel testo della mozione, nonostante le reiterate segnalazioni prodotte “al Gruppo XI Marconi Polizia Locale mediante esposti, alla Giunta attraverso interrogazioni e segnalazioni ed alle commissioni con diverse richieste, ad oggi non si è registrata nessun azione concreta”. Da qui la proposta, bocciata dall’Aula, di promuovere la pulizia e la videosorveglianza dell’area. E contestualmente di verificare la possibilità di “acquisire il piazzale e di utilizzarlo per eventi, mercatini ed eventuali emergenze”.

PROPOSTA BOCCIATA - L’idea non è però piaciuta. “La maggioranza del Movimento 5 Stelle, incapace di un confronto politico e amministrativo, continua ad adottare un metodo stalinista. Resta il degrado nella zona. Per mio conto, continuerò a presentare come sto facendo, segnalazioni e interrogazioni anche se, fino ad oggi, non hanno prodotto risultati concreti”.