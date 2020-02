Elezioni municipio XI, il candidato a destra sarà della Lega: verso l'ufficialità per Daniele Catalano

I giochi a destra sono quasi fatti. Alle elezioni del municipio XI, previste in primavera, il candidato di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sarà Daniele Catalano. Consigliere ex meloniano poi passato con Salvini, classe '90, è uno dei volti più giovani tra gli eletti del gruppo romano.

Ancora manca l'ufficialità, ma tra i leghisti è dato per certo: a FdI è andato il collegio Lazio 1 dove per la coalizione si presenterà Maurizio Leo, quota Meloni appunto. Quindi il parlamentino di Arvalia, sulla carta, spetta alla Lega. E anche gli ex An si sono quasi convinti, eccezion fatta per qualche ultima resistenza a livello locale. Da parte sua Fratelli d'Italia puntava su Federico Rocca, coordinatore municipale e responsabile degli Enti locali, ora pronto a uscire dalla partita.

Gli altri candidati

La questione candidature è invece chiusa già da tempo per il centrosinistra. Il nome è da settimane quello del democratico Gianluca Lanzi. Un caos invece il quadro per i grillini. Dopo l'infelice parentesi di governo locale, sul territorio regna la sfiducia. Senza contare la grana delle grane aperta della scelta, di realizzare una discarica proprio nella Valle Galeria, firmata M5s.

Quando si vota

Quando si vota? La data non c'è ancora. L'XI municipio dovrebbe andare alle urne insieme agli altri comuni d'Italia, oltre mille, che hanno il mandato in scadenza nel 2020. Per legge la finestra è già fissata, compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Sarà comunque un mandato lampo quello di Arvalia. Ricordiamo che la circoscrizione è commissariata, senza guida, dal 9 aprile del 2019, con l'ex presidente Mario Torelli sfiduciato in aula dopo aver perso la maggioranza. A Roma però si rivota nel 2021, quindi il nuovo governo durererà meno di un anno.