Elezioni Municipio XI, candidato centrodestra: Lega e Fdi puntano sui giovani Catalano e Garipoli

Dal 9 aprile del 2019 il Municipio XI è privo di una guida. Il venir meno di una maggioranza pentastellata ha esposto l’ex presidente Torelli al voto di sfiducia. Da allora l’aula consiliare è rimasta vuota. La gestione commissariale di Virginia Raggi, che per amministrare il territorio ha delegato proprio l’ex Minisindaco, si appresta alla conclusione.

Un mandato breve

I residenti del Municipio XI torneranno presto al voto. Chi verrà eletto, eserciterà il proprio mandato fino al termine della consiliatura, prevista per la primavera del 2021. Significa che il nuovo minisindaco, con la sua maggioranza, resterà in carica appena un anno. Poi ci saranno nuove elezioni per eleggere sia il primo cittadino che i presidenti di tutti i municipi romani.

Centrosinistra e grillini

Il centrosinistra ha subito sciolto le riserve. Il candidato sarà il democratico Gianluca Lanzi a cui, nelle annunciate primarie di coalizione, non è stato contrapposto nessun competitor. Più complicata la scelta per gli avversari. Tra i grillini, dopo l'infelice parentesi di governo locale, regna la sfiducia. Anche perchè, nel territorio, c'è da gestire la patata bollente della discarica che, la Sindaca, vuole aprire a Monte Carnevale. Anche il centrodestra è chiamato a prendere una decisione, in tempi che ormai stanno diventando stretti. Il territorio di Arvalia è contesto infatti tra più pretendenti. Ma la scelta del candidato potrebbe dipendere da fattori esterni al Municipio XI.

Il candidato della Lega

A Roma si vota, nella prossima primavera, anche per le suppletive per il collegio uninominale di Roma centro. Per recuperare il posto liberato da Gentiloni, il centrodestra punta su Maurizio Leo, già parlamentare ed ex assessore di Gianni Alemanno, un dirigente quindi di Fratelli d’Italia. Dunque, poiché si vota nello stesso periodo, per il parlamentino di Arvalia si dovrebbe creare posto per un leghista. Nel territorio è molto attivo Daniele Catalano. Nell’ultima consiliatura è stato il capogruppo del partito di Matteo Salvini. Catalano, classe 1990, nonostante la giovane età ha già una discreta esperienza da amministratore. La Lega, per questo berve mandato, punterà su di lui.

Fratelli d'Italia resta abbottonata

Forza Italia, questa volta, non è in grado di esprimere un candidato presidente. L'altro competitor, nel centrodestra, va dunque individuato in Fratelli d'Italia. Qui le candidature possono essere molteplici. Valerio Garipoli, già capogruppo in Municipio XI, scalpita. Ma c'è anche Marco Palma, il decano del territorio, che non disdegnerebbe l'incarico. La scelta però sarà presa in tempi rapidi. "Le elezioni suppletive sono svincolate da quella per il Municipio XI - ha dichiarato Federico Rocca che per Fratelli d'Italia è sia coordinatore del Municipio XI che responsabile degli Enti locali - Noi un nome non l'abbiamo ancora fatto perchè non ci siamo ancora seduti ad un tavolo ed anzi auspico si possa fare al più presto con gli altri coordinatori del centrodestra". Il tempo però stringe. Il partito di Giorgia Meloni deve accelerare anche perchè, sul fronte leghista, le idee appaiono chiare. E non manca molto prima dell'inizio della campagna elettorale.