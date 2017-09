Piana del Sole e Montestallonara, addio digital divide: arriva la fibra ottica

Abbattere il divario digitale. Una sfida da affrontare a viso aperto perché, se una connessione veloce è importante, per alcuni è indispensabile. Soprattutto se si tratta di quartieri periferici, poveri di servizi. La buona notizia è che, a Piana del Sole e Montestallonara sta per arrivare la rete in fibra ottica.

I lavori nei due quartieri

“Già dall'autunno del 2016 a pochi mesi dall'insediamento, i consiglieri hanno contattato e iniziato a dialogare con la Tim per portare la fibra ottica nel quadrante – fa sapere Nunzia Vassallo, vicepresidente del Consiglio nel Municipio XI – A gennaio è stata poi presentata e approvata una mozione in consiglio sul digital divide. Negli incontri che si sono susseguiti successivamente la Tim ci ha tenuti aggiornati sulle problematiche iniziali e gli interventi per la posa dei cavi nelle zone interessate. Poi finalmente a maggio la notizia che le difficoltà tecniche iniziali erano state superate”.

La riduzione del Digital Divide

A Piana del Sole i lavori di posa della fibra sono già in fase avanzata mentre a Montestallonara la gran parte degli edifici sono già stati raggiunti dal servizio. In tutti e due i casi la banda ultralarga di Tim sarà attiva entro la fine dell'anno. “Anche queste località sono state scelte da TIM per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica – fa sapere Gabriele Garino, Responsabile Access Operations Roma di TIM - Questa moderna infrastruttura di rete consentirà ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani. Si tratta di un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti programmati da TIM e alla sensibilità dell’Amministrazione municipale riguardo alla riduzione del Digital Divide.”