Magliana, piove nelle case del Comune: "Sembra di stare nel Terzo Mondo"

Gli ultimi piani delle palazzine di piazza Certaldo hanno i soffitti danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua. Si tratta di alloggi popolari la cui manutenzione, come segnalano gli inquilini di Magliana, appare del tutto inadeguata rispetto alle esigenze.

La segnalazione dell'inquilino

"Sembra di vivere nel Terzo Mondo – si lamenta Gianluca Buonicontrono, un condomino di piazza Certaldo – noi i bollettini li paghiamo al Comune tutti i mesi e le segnalazioni, telefonicamente, le abbiamo già fatte. Ma qui non viene nessuno a fare gli interventi di cui c'è invece un immediato bisogno". A farne le spese sono gli alloggi popolari ma anche gli spazi comuni. "Le infiltazioni – avverte l'inquilino – lambiscono anche il quadro elettrico dell'ascensore".

Il rimpallo di competenze

Il problema è stato già segnalato. Gli immobili, di proprietà del Comune, in passato erano gestiti da Ermete Srl. Ora invece, a doversi occupare della manutenzione, è un'altra azienda, la Valle Giulia Real Estate srls. "C'è un rimpallo di competenze tra Roma Capitale e la società che dovrebbe gestire la manutenzione del supercondominio di Piazza Certaldo 41" ha spiegato Daniele Catalano, già capogruppo della Lega in Municipio XI.

Un intervento non rimandabile

Le infiltrazioni che stanno creando problemi ai bagni, ai corridoi e ad ogni locale posto agli ultimi piani del palazzo, potrebbero essere risolte intervenendo sul terrazzo condominiale. "Bisognerebbe installare una resina impermeabile – ha sottolineato Catalano – ma lo scarica barile non aiuta a risolvere il problema. Nel frattempo chi ne fa le spese sono i cittadini onesti che continuano a pagare senza avere in cambio un servizio adeguato". La criticità, nel supercondominio di magliana, considerando le condizioni meteo, vanno affrontate. Le famiglie che abitano in piazza Certaldo non possono più aspettare.