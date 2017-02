Arvalia News, il nuovo direttore del giornale municipale è un assessore: "Cos'è, la Pravda?"

Torna Arvalia News, ma con un nuovo direttore. La Giunta Torelli, attraverso un'apposita delibera, ha assegnato l’incarico ad un membro della stessa squadra di governo. Si tratta di Marina Loi, volto noto della televisione ed assessore municipale con deleghe a cultura, scuola, sport, politiche giovanili ed innovazione tecnologica.

COME LA PRAVDA - La decisione della Giunta municipale, ha attirato le critiche dell'opposizione“Nei giorni in cui Di Maio scrive al presidente dell'Ordine nazionale dei Giornalisti per denunciare la campagna diffamatoria messa in atto, a suo avviso, dalla stampa nei confronti del Movimento 5 Stelle, la Giunta grillina del Municipio Roma XI ha assegnato le funzioni di Direttore Responsabile del notiziario 'Arvalia News' all'Assessore Marina Loi – ricorda il consigliere democratico Gianluca Lanzi – Una scelta che trasforma di fatto quello che era uno strumento dell’Istituzione municipale finalizzato originariamente all’informazione dei cittadini, in uno strumento a disposizione della Giunta municipale, quindi dell’organo politico, finalizzato alla diffusione e alla propaganda della propria attività politico-amministrativa. Insomma – chiosa Lanzi – Arvalia News come la Pravda, il giornale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, voce ufficiale del governo sovietico”.

L'INTERROGAZIONE - Per fare luce sulla questione, il consigliere PD ha presentato un'interrogazione cui il Presidente Torelli è chiamato a rispondere martedì 14 febbraio.“Noi crediamo che, per preservare le finalità originarie, fosse più opportuno affidare la Direzione di 'Arvalia News' a un professionista indipendente dall’organo politico, e non a un componente dello stesso, per la cui selezione sarebbe stato possibile ricorrere anche a procedure ad evidenza pubblica”.

OPPORTUNITA' POLITICA - Analoghe perplessità sono state espresse dal consigliere di Fratelli d’Italia Daniele Catalano. “La delibera della giunta municipale – quella con la quale si conferisce l’incarico all’assessora Loi - richiama all’attenzione di cittadini e consiglieri la volontà di procedere alla registrazione del nuovo periodico municipale, lasciando lo stesso nome usato nelle passate amministrazioni. Quello che si evince e che fa sì che questo atto venga interpretato quantomeno poco conveniente, è che si scelga autonomamente l’Assessore Marina Loi, come direttore responsabile. Non sono in discussione i meriti e il curriculum dell’assessore, la quale proviene dal mondo della stampa e della televisione - ricorda il consigliere Catalano - tuttavia nelle premesse si ripropone il tema della trasparenza, ebbene forse sarebbe stato più opportuno fare un bando o una selezione, piuttosto che scegliere questo profilo tra le mura domestiche, seppur a costo zero. Mi auguro che questo provvedimento possa salvaguardare la pluralità di pensiero e l’oggettività dei fatti che accadono sul nostro territorio” .

NESSUNA INGERENZA - Il presidente del Municipi XI Mario Torelli, interpellato in merito alla recente nomina, ha difeso la scelta. “Marina Loi è una giornalista iscritta all'Ordine, di conseguenza perfettamente abilitata a ricoprire il ruolo di Direttore Responsabile. Per quanto attiene i timori relativi ad un'informazione parziale - chiarisce Torelli - vorrei rasserenare gli animi. Non abbiamo intenzione di fare informazione politica, poichè nel periodico saranno inserite solo comunicazioni istituzionali. Sarà quindi, sul piano dei contenuti, analogo all'Arvalia News che i residenti già conoscevano. Se ci saranno delle novità - ha concluso il Minisindaco - riguarderanno unicamente la veste grafica".