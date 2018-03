Carcasse di scooter e auto abbandonate: da Corviale all'Appio Latino nessuno le rimuove

Carcasse di autobus incendiati, scooter cannibalizzati, auto abbandonate. Non sono cartoline lusinghiere quelle che la città regala ai turisti. Nè tantomeno sono accettabili per i romani che la abitano. Il problema è diffuso su tutto il territorio cittadino perchè, da quasi due anni, manca un appalto per la rimozione dei mezzi abbandonati.

Un fenomeno tristemente diffuso

In assenza di fondi, scooter e auto rimangono al loro posto. In alcuni casi in maniera apparentemente inspiegabile. Così accade che, davanti uno degli accessi al Parco della Caffarella, da quasi tre mesi siano stati abbandonati degli scooter. Si trovano esattamente all'altezza del cancello di via Macedonia e quindi anche davanti l'ingresso del Comando di Polizia Locale. Desta impressione osservare quei mezzi, di cui sopravvive solo la carcassa, a ridosso di uno dei parchi più belli della Capitale. Così come, in modo diverso, suscita sdegno transitare su viale della Magliana e notare che "Bruciacchio", il bus andato in fiamme a fine dicembre, ancora non sia stato rimosso.

Manca l'appalto per la rimozione

"In questi mesi sono state numerose le richieste e le segnalazioni dei cittadini di auto e scooter palesemente inutilizzati rimasti parcheggiati in strada alla Magliana, al Trullo, ma anche alla Muratella ed a Corviale" ha fatto notare il consigliere Valerio Garipoli, che ha sottoposto la questione anche alla giunta del suo municipio, l'undicesimo. "All'interrogazione - ha poi spiegato - ci è stato risposto che ad oggi, da parte di Roma Capitale, non risulta ancora nessun appalto e nessuna nuova assegnazione del servizio di rimozione ". A farne le spese è tutta la città in cui stima siano 60mila i mezzi abbandonati.

Tempi incerti

"Appena ci siamo insediati, poichè era estate e la città era vuota, abbiamo avuto immediata percezione di quante fossero le auto e gli scooter lasciati per strada. Ma già allora, e parlo del 2016, il bando non c'era più" spiega l'assessore municipale ai Lavori Pubblici Giacomo Giujusa. "Sappiamo che l'amministrazione è al lavoro per realizzare una gara europea, ma non conosciamo i tempi e quindi non abbiamo certezze su quando il relativo bando sarà operativo. Vista la lunga attesa – ha concluso l'assessore pentastellato – ci auguriamo che sia prima possibile". Il lavoro non mancherà dal momento che già oggi, a distanza di quasi due anni dall'ultima gara, c'è una lunga lista di mezzi da rimuovere.