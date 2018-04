Rom in fuga da Candoni: dalla Magliana agli Usa cullando il sogno americano

Sono 747 le persone di etnia bosniaca e romena che vivono nella baraccopoli di via Candoni. DaL 2004 la struttura è stata ampliata ed ora arriva a coprire 15mila mq. Dietro il filo spinato e le telacamere rotte, si celano 99 container fatiscenti all'interno dei quali, alcuni ospiti, covano un sogno segreto: andare a vivere in America.

Il sogno americano

Come racconta l'associazione 21 Luglio nel "Report annuale 2017", la popolazione di Candoni è diminuità di un 9%. Anche perchè ua parte dei suoi residenti, negli ultimi anni, ha tentato di attraversare l'Oceano Atlantico, con un sogno ben chiaro: immigrare negli Stati Uniti. Ci sono almeno due modalità attraverso cui, gli ospiti di Candoni, provano ad entrare in America ed entrambe presuppongono l'esistenza di "un apripista".

L'ingresso via Messico

La strategia migratoria generalmente prevede la partenza di "un uomo giovane che – si legge nel report –riesce a raggiungere il Messico, dal quale riesce poi a superare la frontiera degli USA. Una volta oltrepassato il confine si fa volutamente individuare dalle forze di polizia per essere identificato e chiedere asilo politico ottenendo, grazie al fatto di appartenere ad una minoranza particolarmente discriminata in Europa, un permesso di soggiorno provvisorio".

Lo status di rifiugiato

L'alternativa che alcuni ex ospiti di Candoni stanno praticando, è quella di entrare direttamente negli USA con un semplice visto turistico. Il permesso dura tre mesi ed alla scadenza, "gli apripista" fanno la richiesta di asilo politico. Nell'attesa del responso, possono trascorrere anche due o tre anni. "In caso di risposta negativa, se rintracciabile, il richiedente è obbligato a tornare nel Paese di origine". Coloro che invece riescono ad ottenere lo status di rifugiato, poi possono chiedere anche il ricongiungimento familiare. In questi casi, il sogno americano può dirsi praticamente realizzato.