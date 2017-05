Magliana, bus deviato perché non passa sotto il ponte: "Ridicolo, solo a Roma"

L'autobus è troppo alto per passare sotto il ponticello? Semplice, si cambia percorso. Succede a Magliana, lungo il tragitto del bus 711. L'altezza della vettura non permette il passaggio sotto il ponte di via Baffi.

Lo scorso 8 maggio la comunicazione di Agenzia per la Mobilità. "I bus, per problemi legati all'attraversamento del ponte ferroviario di Villa Bonelli, non percorrono più via Pasquale Baffi e via di Villa Bonelli ma giunti in via Gaetano Fuggetta proseguono su via Statella, via Sirtori, largo La Loggia, via Portuense, viale Isacco Newton, via della Magliana, via Caprese, via della Magliana Nuova, via Riccardo Lombardi e via dell'Imbrecciato". Tre fermate sono state soppresse.

"Solo in Italia e purtroppo a Roma può accadere una cosa del genere - denunciano i consiglieri regionale e municipale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Santori e Daniele Catalano - è l’ennesima imperdonabile cantonata di chi dovrebbe adeguare i servizi e i mezzi ai percorsi sui territori". Un disservizio che va a complicare "la già malandata rete di collegamento capitolina soprattutto in zone più periferiche, costringendo gli utenti a interminabili giri nel tragitto del 711, oppure ad attrezzarsi in altra maniera".

I consiglieri attaccano poi l'amministrazione Cinque Stelle per la scarsa informazione ai cittadini. "I romani pagano il biglietto e gli abbonamenti per ricevere un servizio scadente da parte di chi non conosce il parco vetture e nemmeno il territorio che serviranno. Non è accettabile che il cambio temporaneo del tragitto sia stato comunicato solo recentemente, e soltanto dopo mesi di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini. Ci chiediamo: ma i governanti del Municipio XI non si sono mai accorti di nulla e in maniera silente subiscono tutte le decisioni anche ridicole imposte dal Campidoglio?".