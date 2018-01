Il 2018 inizia all'insegna di "Bruciacchio": il camper incendiato ad Ottobre è ancora lì

Non avrà mai l'appeal di Spelacchio. Niente selfie di turisti divertiti nè di romani increduli. Eppure anche Magliana vanta il suo scheletro. Solo che in questo caso non si tratta di un misero abete oggetto di presunti maltrattamenti. La carcassa che il quartiere esibisce nella sua strada più transitata, è infatti quella di un camper andato in fiamme. Dell'imponente mezzo di trasporto, restano ormai solo le lamiere contorte.

L'ironia su Bruciacchio

Come l'albero di piazza Venezia, anche la carcassa di Magliana è riuscita a catalizzare qualche commento sarcastico."Insieme al gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ed al Coordinatore Municipale Federico Rocca abbiamo deciso di dedicare una pagina del calendario 2018 al camper Bruciacchio, il camper incendiato oltre due mesi fa in prossimità della pista ciclabile" ha ironizzato il vicepresidente del consiglio in Municipio XI Marco Palma. "I suoi resti incendiati si trovano nel medesimo posto da oltre due mesi". La sede non non sarà il pantheon e nemmeno piazza Venezia, però rappresenta sicuramente uno dei luoghi più attraversati del quartiere

Il simbolo di un quartiere

"Bruciacchio è diventato il simbolo del degrado di Magliana - osserva Marco Palma - la sua è la metafora di un quartiere che necessiterebbe di altri interventi di riqualificazione e che invece, lasciato a se stesso, finisce col degradarsi". Dal Municipio XI, l'assessore ai Lavori Pubblici GIacomo Giujusa ha spiegato che "abbiamo da tempo sollecitato la rimozione per far eseguire da Ama la pulizia accurata di quel tratto. Il camper però, prima dell'incendio, era già stato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti - spiega Giujusa - e risulta sia stato posto sotto sequestro. Siamo in attesa di aggiornamenti sullo stato del procedimento in corso da parte degli Uffici". Bruciacchio dopotutto non è solo. Durante il Capodanno qualcuno ha pensato bene di offrirgli la compagnia di un cassonetto incendiato. E' stato letteralmente fatto esplodere in una delle strade che perimetrano piazza Certaldo. Con ogni probabilità grazie ad un potente petardo.