Il Campidoglio sfratta il PD dalla sede di Magliana: era assegnata ad un circolo culturale

I locali compresi tra i civici 3 e 5 di via Vaiano tornano al Campidoglio. L'assessora al Patrimonio Rosalba Castiglione ha sgomberato il campo da fraintendimenti. Lo spazio, fruito dalla sezione del Partito Democratico, era infatti stato assegnato ad una realtà differente.

Concessione scaduta

“Riacquisiremo l'immobile usato illegittimamente dal Circolo Pd della Magliana – ha fatto sapere l'assessora capitolina, attraverso un comunicato stampa– La concessione dei locali comunali in via Vaiano 3-5, infatti, peraltro formalmente già scaduta, era stata fatta al Circolo Culturale Palmiro Togliatti per lo svolgimento dell'attività statutaria socioculturale. Che in quanto tale godeva di un canone ridotto al 20%”.

Gli accertamenti svolti

I locali però erano stati utilizzati anche dal Partito Democratico che, proprio sulla facciata dello stabile, aveva posizionato la propria insegna. Secondo il Campidoglio ci sono anche altri indizi che lasciano pensare ad un utilizzo improprio dello spazio. “Da ricerche effettuate sul web – ha precisato l'assessora Capitolina – è emerso che l'immobile già dal 2013 veniva identificato come sede del Partito democratico e, ancora, su Facebook è risultata creata una pagina del Circolo Pd della Magliana con numero telefonico identico a quello del Circolo Culturale Palmiro Togliatti e con indicazioni stradali, e relative foto della sede, corrispondenti all'immobile di proprieta' capitolina”.

Il nuovo canone di locazione

La concessione prevedeva una forte riduzione del canone di locazione, che ora è stato nuovamente calcolato. Si passa così dai circa 270 euro mensili ai 1360 euro, che saranno peraltro chiesti con un addebito dal primo aprile 2018. Non è uno scherzo, come la data potrebbe lasciare intendere. Si tratta invece di una tegola il cui arrivo era comunque nell'aria. Già da giugno infatti, sulla facciata dell'immobile, era stata rimossa l'insegna del Partito democratico. "Le risorse capitoline – ha concluso l'assessora Baldassarre – devono essere gestite in modo trasparente al servizio dei cittadini. Dalle case popolari agli appartamenti di 'Affittopoli' fino agli immobili dati in concessione per fini sociali e culturali”. Il procedimento di riaquisizione è in corso. La destinazione futura dell'immobile pertanto non è ancora stata definita.