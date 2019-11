Magliana vecchia, pericolo caduta alberi: strada chiusa da quattro giorni

Il vento che ha flagellato i pini e le alberature d'alto fusto della Capitale, non ha avuto conseguenze in via del Fosso della Magliana. La strada infatti, all'altezza della Tenuta dei Massimi, è stata chiusa proprio per consentire di potare gli alberi presenti.

I disagi alla mobilità

Il perdurare del divieto di circolazione, ha creato dei disagi agli automobilisti. Via del Fosso della Magliana è infatti un fondamentale collegamento tra via della Magliana e via Portuense. Farne a meno significa trovare soluzioni per le arterie secondarie che passano per la zona della Magliana Vecchia. Strade inadeguate a supportare grossi volumi di traffico.

La messa in sicurezza degli alberi

"La chiusura di via del Fosso della Magliana è dovuta alla presenza di alcune alberature pericolanti, rese tali a seguito d'un incendio maturato la scorsa estate" ha raccontato Marco Palma, ex vicepresidente del Municipio XI. La potatura delle piante, in un periodo dell'anno in cui lo sradicamento degli alberi è divenuto drammaticamente attuale, è proseguito per tutta la giornata del 18 novembre.

Nessuna alternativa a via del Fosso della Magliana

"L'intervento era necessario e, considerando quanto accaduto negli ultimi giorni, è stato anche saggio" ha rimarcato Palma. C'è un però. L'operazione ha mostrato tutta l'inadeguatezza della mobilità in quel quadrante. E' grave che ancora non ci sia l'uscita e l'accesso sulla Via Portuense. Noi l'avevamo proposta, tra gli emendamenti alle opere pubbliche da realizzare per lo stadio" ha ricordato l'ex consigliere municipale. Non se n'è fatto più nulla.

La mobilità catastrofica della Magliana Vecchia

Il progetto legato a Tor di Valle, non porterà miglioramenti sull'altra sponde del Tevere. La mobilità, a prescindere dalla realizzazione dello stadio, in quel quadrante è destinata infatti a restare "catastrofica".