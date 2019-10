Giochi nuovi, tavoli e gazebi: da Magliana a Portuense, tirati a lucido i giardini di otto scuole

Completati gli interventi per garantire nuovi arredi ludici negli asili nido del Municipio XI. Otto scuole del territorio, hanno infatti beneficiato di un appalto che ha consentito di tirare a lucido i relativi giardini.

Gli interventi nei giardini

Sotto i nuovi gazebi, sono arrivate tavoli e sedie adatti ai bambini più piccoli che, in questi giorni, hanno potuto beneficiare anche di nuovi giocattoli. Nei nidi sono infatti arrivati palloni, dondoli e tricicli. Ma anche i tappetini antritrauma, fondamentali per quanti, proprio nei nidi, iniziano a muovere i primi passi. L'appalto, i cui benefici si sono cominciati ad apprezzare ad inizio ottobre, ha permesso anche la sostituzione delle staccionate malridotte e la creazione di apposite zone d'ombra.

La priorità: le scuole sicure

"Il principale obiettivo di questa amministrazione a cinque stelle è sempre stato quello di garantire la sicurezza dei bambini, puntando anche sulla realizzazione di luoghi di svago che fossero adatti ai più piccoli" ha commentato l'ex Presidente del Municipio XI Mario Torelli, oggi delegato della Sindaca nel territorio di Arvalia – per questo dopo i necessari interventi di messa in sicurezz dei vari nidi municipali, si è proceduto alla sistemazione degli arredi, fornendo anche nuovi giochi per i bambini".

La sicurezza nei nidi

In estate, per garantire la sicurezza, era stato necessario chiudere sette nidi anticipatamente. La loro riapertura si è rivelata problematica ed aveva comportato, nel migliore dei casi, un momentaneo trasferimento dei piccoli utenti. Nei casi più sfortunati invece, l'attività era ripresa con qualche settimana di ritardo.

Un intervento senza disagi

La messa in sicurezza dei cortili, da Portuense a Magliana, non ha invece comportato disagi per le famiglie. Gli interventi descritti, infatti, sono stati avviati garantendo il regolare servizio scolastico. Ora i bambini, se le condizioni metereologiche lo consentiranno, potranno godere a pieno anche dei loro giardini.