Incendio Magliana, Righini-Rocca (Fdi-An): "Chiesto intervento Arpa per nubi tossiche"

“Abbiamo chiesto un intervento urgente dell’Arpa Lazio al fine monitorare la qualità dell’aria nell’intero quadrante dell’Eur, oggetto di un incendio nei pressi del viadotto della Magliana”. E’ quanto dichiarano Giancarlo Righini, capogruppo alla Regione Lazio di Fratelli d’Italia, e Federico Rocca, responsabile romano enti locali di Fdi. “Questa volta – sottolineano Righini e Rocca – l’incendio è stato più vasto dei precedenti e sono andati in fumo anche dei bidoni di acetone e le strutture di un rimessaggio per piccole imbarcazioni che si trova sull’argine del Tevere, dove peraltro sono immancabili anche in questo tratto della città gli insediamenti abusivi di Rom con relativo deposito di tonnellate di rifiuti”. “Per domare l’incendio – osservano i due esponenti di Fdi - sono state impiegate molte ore e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero della Protezione Civile, ovviamente il tutto con gravi ripercussioni sulla viabilità che ha causato forti disagi all’Eur, sull’autostrada Roma-Fiumicino e in tutto il quadrante Magliana-Portuense. Ciò che però desta preoccupazione è la possibile tossicità della nube. Per alcune ore un intenso fumo nero ha avvolto la Magliana e l’Eur e se consideriamo il tipo di materiali che sono andati in fiamme il pericolo sembra essere molto concreto”. “La salute dei cittadini – concludono Righini e Rocca - viene messa a repentaglio ogni giorno da situazioni come questa e ciò avviene per la mancanza di controllo, monitoraggio, prevenzione, manutenzione e spesso in concomitanza con la presenza di campi Rom”.