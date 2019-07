Incendio a Magliana, a fuoco la porta di un appartamento: indaga la Polizia

L'allarme è scattato intorno alle 20 di domenica 21 luglio per un incendio a Magliana. Le fiamme sono scoppiate, per motivi ancora da determinare, in via Cutigliano 9, sul pianerottolo di un appartamento quando un rogo ha bruciato la porta di ingresso di una abitazione.

L'incendio è scoppiato fuori dallo stabile e nessuno è rimasto ferito. Il proprietario dell'appartamento non era a Roma quando è scoppiato il rogo.

Al momento le cause sono ancora da determinare e non è esclusa una ipotesi dolosa. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia con il Reparto Volanti, gli agenti del Commissariato San Paolo e la squadra della Scientifica. Tutte le ipotesi sono aperte, dall'incidente al dolo.