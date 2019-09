Incendio in via del Fosso della Magliana: in fiamme il tetto di un edificio, strada chiusa al traffico

Incendio in via del Fosso della Magliana dove è stato necessario chiudere la strada. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:00 di martedì 17 settembre nella strada che collega le zone di Corviale e Muratella, alla Magliana Vecchia, in un terreno privato. A prendere fuoco il tetto di un edificio in disuso.

Alta la colonna di fumo ben visibile da tutta l'area del Municipio Arvalia. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Al fine di consentire l'intervento dei pompieri è stato necessario chiudere via del Fosso della Magliana fra via della Magliana e via Portunese in entrambi i sensi di marcia.

Da quanto si apprende nessuno sarebbe rimato ferito né intossicato. Da accertare la causa scatenante dell'incendio.