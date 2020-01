Incendio al viadotto della Magliana: insediamento abusivo in fiamme

Incendio al viadotto della Magliana dove ha preso fuoco un insediamento abusivo composto da due baracche di fortuna, una roulotte ed un camper. L'intervento dei vigili del fuoco all'altezza dell'incrocio con via della Magliana intorno alle 16:20 di lunedì 13 gennaio.

Allertati i soccorsi sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Roma che hanno trovato già l'area abbandonata dagli occupanti abusivi. Spento l'incendio, divampato per cause in via di accertamento, nessuno è rimasto ferito.