Magliana, dall'ottavo piano cadono pezzi di cornicione. Asia: "Quelle sono le case in vendita dell'INPS"

Notte insonne per gli inquilini degli alloggi INPS di via dell'Impruneta. Nella notte tra il 16 ed il 17 novembre, dall'ottavo piano d'un palazzo sono crollati dei pezzi di cornicione. La caduta ha provocato danni alle auto parcheggiate lungo la strada. Fortunatamente, data l'ora, in strada non circolava nessuno.

Immobili vecchi

"Quelle sono le case che l'INPS, un ente pubblico, ha messo in vendita a prezzi di mercato obbligando vergognosamente gli inquilini, per la maggior parte over 65, all’acquisto di immobili che hanno superato da tempo i 50 anni di costruzione - ha ricordato Angelo Fascetti, portavoce dei Asia-Usb - che presentano gravi problemi strutturali: dalle caldaie dei termosifoni, ai sistemi elettrici e agli ascensori, dalle terrazze che trasudano acqua dai soffitti dei piani alti al crollo dei cornicioni".

Un prezzo di vendita eccessivo

Alla Magliana sono circa 1700 gli immobili di proprietà dell'ente previdenziale. La valutazione che è stata ricavata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) rischia di tagliare fuori gran parte degli inquilini. "Nel 2017-2018 è stata emanata una direttiva favorevole solo all’Inps ed oltremodo punitiva per gli inquilini con la quale - ha fatto notare Fascetti - si sono applicati i prezzi di mercato OMI di circa 2.000 euro al metro quadro, oltre a rinnovi contrattuali di 800-1200 Euro mensili e richieste di arretrati di migliaia di euro". Secondo il sindacato ASIA USB la stima di vendita è stata fatta "ad un prezzo inaccettabile"anche perchè "l'OMI ha valutato le nuove case ancora da costruire nell’area ex Buffetti - sempre a Magliana - in un prezzo oscillante tra i 1.900 e 2.800 euro al metro quadrato".

La difficoltà di accesso al credito

Il sogno degli inquilini di acquistare casa, è complicata anche dall'età di molti dei residenti di Magliana. L'anagrafe non consente infatti, a molti abitanti di via dell'Impruneta e delle zone limitrofe, di avere l'accesso al credito, per accendere il necessario mutuo. "Ad oggi meno del 50% ha potuto acquistare alla Magliana - ha obiettato Fascetti - significa che circa 800 famiglie si ritroveranno in emergenza casa e questo sarebbe inaccettabile".

Una trattativa aperta

L'interlocuzione con la Regione Lazio e con il presidente dell'INPS Tridico è stata avviata. "Ora vogliamo soluzioni concrete per difendere il diritto alla casa di centinaia di famiglie che non possono sottostare ai ricatti dell’INPS" ha dichiarato Angelo Fascetti. La partita è ancora aperta. Migliaia di residenti restano in attesa di conoscerne gli sviluppi.