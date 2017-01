Magliana saluta il parco del Tevere: al suo post c'è solo una discarica

Scaldabagni, comodini, reti per materassi, vecchi televisori. Mancano soltanto i frigoriferi, dopodichè a Magliana, ed in particolare nelle aree a ridosso del Tevere, è stato gettato di tutto. Una discarica a cielo aperto, spesso nascosta nel fitto della vegetazione ripariale.

LA PRESENZA DEI RIFIUTI - "La zona necessita di una azione immediata di pulizia nell'area inerente la golena del Tevere ed adiacente alla pista ciclabile nel quartiere della Magliana – spiega Valerio Garipoli, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio XI – persistono rifiuti ingombranti dall'entrata in Via della Scarperia sino all'uscita, verso il Viadotto della Magliana. Sicuramente l'incuranza e l'incapacità di gestione da parte della maggioranza M5S del Parco Tevere non aiuta nel processo di riqualificazione dell'area”.

IL PARCO DEL TEVERE - La gestione del chilometro di verde attrezzato a parco, che è stato realizzato a ridosso del fiume, non è di competenza del Municipio. Nella precedente amministrazione si era però lavorato per realizzare un passaggio di consegne, dalla Regione all'Ente di prossimità. Obiettivo che però non si è più concretizzato. Ed il declino del Parco sembra inesorabile. Eppure “nel bilancio del 2016 avevamo fatto mettere 30mila euro in più per le aree verdi che – ricordava quest'estate Manuele Marcozzi, ex Assessore all’ambiente durante la Giunta Veloccia –servivano proprio per la manutenzione del Parco del Tevere”. A prescindere dalle competenze e dai fondi stanziati, resta il degrado con cui sono costretti a convivere i fruitori di quel parco la cui realizzazione era stata annunciata in maniera solenne. Ma che, come la vicina pista ciclabile, si è progressivamente trasformato in una discarica a cielo aperto.