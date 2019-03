Magliana, in piazza Certaldo arrivano le nuove strisce pedonali: sono rifatte a metà

Zebre a metà. A piazza Certaldo, nel cuore di Magliana, la nuova segnaletica orizzontale lascia a desiderare. Le strisce pedonali infatti non sono state realizzate, come prevede il codice della strada, da un lato all'altro della carreggiata.

La sosta selvaggia

In più punti gli attraversamenti, freschi di pittura, non sono stati completati. "Le strisce le stanno realizzando proprio in questi giorni – avverte il consigliere municipale Marco Palma (FdI) – ma c'è un'oggettiva difficoltà nel farle a regola d'arte, perchè ci sono problemi con la sosta. Di conseguenza, la ditta incaricata, è costretta a tornare più volte sullo stesso intervento".

Il rispetto delle regole

La sosta selvaggia sugli attraversamenti, stando alla testimonianza del consigliere, rende quindi complicata l'apposizione delle nuove strisce. I pedoni vengono così danneggiati due volte. Se non riescono già oggi ad attraversare correttamente, a causa delle auto parcheggiate male non ci riusciranno neppure nel prossimo futuro . "I parcheggi sono comunque pochi – osserva Palma – e questo complica la riuscita delle operazioni. Anche se poi vale la pena ricordare che, se si rispettano le regole – e quindi si posteggia bene – poi a beneficiarne è l'intera comunità". A partire da chi si sposta a piedi.