Magliana, lo stabile è senza manutenzione: l'ufficio postale di via Vaiano rischia la chiusura

L'ufficio postale di via Vaiano è situato nel cuore della Magliana. A pochi metri dalla ASL, dalle scuole ed anche dalla Parrocchia. Si trova quindi in un contesto urbanistico densamente popolato e rappresenta certamente un servizio importante per l'intero quartiere. La notizia è che però, quell'ufficio, rischia di chiudere presto i battenti.

A rischio trasferimento

La questione , rimbalzata tra i residenti, è approdata anche in Consiglio Municipale. A farsi carico del problema è stato il gruppo democratico che, sul tema, segnala il concreto rischio di un prossimo trasferimento. Secondo Daniela Gentili, segretario del circolo PD di Magliana e Gianluca Lanzi, segretario democratico del municipio, la causa di questo spostamento va ricercata "nella mancata manutenzione dello stabile di proprietà comunale".

La mancata manutenzione

Il problema è dunque da ricercare nelle condizioni in cui versa l'immobile. "La mancata manutenzione – sottolineano Gentili e Lanzi – ha reso inagibili i locali e quindi Poste Italiane ha deciso di chiudere l'ufficio di via Vaiano e di spostarlo". Il trasferimento potrebbe avvenire anche nel corso della prossima estate. Una circostanza che rischia di "mandare in fumo anni di battaglie, penalizzando migliaia di cittadini moltissimi dei quali anziani e non automuniti".

La richiesta di un confronto

La questione sarà affrontata in Consiglio Municipale. E' infatti già stata protocollata una mozione con la quale il gruppo PD del Municipio XI invita i colleghi degli altri partiti ad esprimere un parere negativo rispetto alla decisione maturata da Poste Italiane. Al tempo stesso si chiede al Sindaco ed alla Giunta di organizzare un tavolo di confronto tra Comune, Municipio e le stesse Poste Italiane, con il fine di programmare i lavori di manutenzione necessari. La permanenza di questo importante servizio in via Vaiano passa anche per la volontà del Municipio XI di fare quadrato contro il prossimo trasferimento. In un quartiere popoloso come Magliana perdere un ufficio postale sarebbe infatti un duro colpo.