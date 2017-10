Magliana, le addette ai piani dell'hotel Ibis temono il licenziamento

La proprietà dell'albergo Ibis Roma Fiera di via Mercanti, ha deciso di affidarsi ad una ditta esterna per il servizio di rifacimento delle camere. Una decisione del tutto legittima, che tuttavia presenta un'insidia. Nel passaggio da un'azienda all'altra, ci sono 14 addette ai piani che a Magliana vecchia temono di perdere il loro posto di lavoro.

Il passaggio di consegne

Il 12 settembre la ditta che aveva il precedente appalto di pulizie dell'albergo, ha comunicato alle varie sigle sindacali, la cessazione del servizio. " Sarà nostra premura informare altresì il personale coinvolto, a mezzo comunicazione scritta" si legge nella comunicazione inoltrata pochi giorni prima del passaggio di consegne. Ma non è stata la tempistica con cui l'informazione è stata diffusa, a gettare nello sconforto le addette ai piani dell'Ibis.

L'incontro e l'annuncio shock

La preoccupazione è nata infatti a seguito dell'incontro svoltosi il 26 settembre tra un rappresentante della vecchia ditta (Clean Service Srl), un referente dell'azienda che subentra nell'appalto (Crystal Service Srl), un funzionario dell 'Ispettorato del lavoro ed il segretario nazionale di Clas (Confederazione dei Lavoratori Associati in Sindacato). A verbale risulta infatti l'intenzione della Crystal Service di garantire il servizio ricorrendo solo al proprio personale. Come successivamente comunicato dalla medesima società, questa scelta è stata dettata da una condizione di esubero del personale già in carico. Di fatto , "impossibilitata ad assumere il personale uscente", dal primo ottobre la Crystal Service subentra con i propri dipendenti. Le proteste delle lavoratrici già operanti all'Ibis sono nate da queste premesse.

Le manifestazioni

Una prima manifestazione si è svolta il primo ottobre sotto l'albergo. L'indomani invece si è tenuto un incontro al quale, contrariamente alle attese di Clas, la Crystal Service non era presente. "Stasera (lunedì 2 ottobre ndr) ho inviato richiesta di incontro urgente a HGEST (proprietare dell'Hotel ), a Crystal Service ed alla Direzione dell'albergo". Ma le iniziative non si sono esaurite perchè, per difendere il loro posto di lavoro, la addette ai piani scenderanno di nuovo in piazza per una manifestazione che è prevista in via Arturo Mercanti per il 5 ottobre. A Magliana vecchia si preannuncia un autunno caldo.