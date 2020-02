Magliana: a Santa Passera i reperti della Roma Antica sono usati come panchine

C’è chi le utilizza per aspettare l’autobus perché, i posti sotto la pensilina, sono insufficienti. E chi invece ci si siede per riposarsi perché, su quel marciapiede, non ci sono delle panchine.

I reperti di Santa Passera

Davanti la chiesa del vicolo di Santa Passera, in via della Magliana, ci sono due reperti della Roma Antica che hanno trovato una curiosa funzione nell’epoca moderna. Si tratta di travi in travertino, di difficile datazione, usate in qualche edificio ormai scomparso. La zona, dall’età repubblicana a quella imperiale, era stata utilizzata come necropoli. Ma i continui saccheggi dei “tombaroli”, interessati a recuperare marmi e monili, hanno portato alla devastazione dell’area. I due reperti di travertino, lasciati sul marciapiede, sono probabilmente il lascito di quell’epoca. Anche se sono pochi i romani che, sedendovisi sopra, se ne rendono conto.

La moderna funzione

“E’ diventato un punto di grande socialità. Durante il giorno ci puoi trovare anziani che lì s’incontrano per trascorrere del tempo. Oppure viene utilizzato dalle persone che non trovano spazio alla seduta della pensilina Atac, visto che a pochi metri di distanza c’è una fermata dell’autobus”. Lasciate sul marciapiede, vicino ad una pista ciclabile, le trabeazioni di marmo, hanno perso l’antica funzione decorativa. Oggi sono comunque parte di un paesaggio che conserva forti ancoraggi col passato. Ed hanno anche trovato una nuova funzione, un’utilità sociale.

L'assenza di panchine

I marmi usati come panchine diventano anche l’occasione per ricordare che, in quel tratto di via della Magliana, servono delle sedute. Sul lato opposto della strada infatti, in corrispondenza di un’altra fermata dell’autobus, mancano le pensiline. In un recente passato qualche utente del trasporto pubblico si era “attrezzato” lasciando sul marciapiede delle apposite sedie. “Segnalai il caso ad Atac che nel luglio del 2018 rispose scrivendo che avrebbero valutato se era possibile installare una pensilina in quel tratto”. A distanza di un anno e mezzo l’arredo non è arrivato. Poco male. Sull'altro lato della strada, ci sono reperti archeologici che possano supplire alla loro assenza.