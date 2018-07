Magliana, pensiline fai da te: alla fermata dell'autobus arrivano le sedie

Una fermata priva di pensilina. Non l'unica evidentemente. Ma a Santa Passera, zona Magliana, alcuni utenti hanno trovato il modo di ovviare al problema. Per rendere più accettabile l'attesa del mezzo pubblico, sono state posizionate delle comode sedie sul marciapiede.

L'inventiva dei residenti

"Come noto i cittadini superano le amministrazioni in concretezza ed inventiva – ironizza Marco Palma, consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio XI – e così, invece di conferire le sedie nelle aree dedicate, qualcuno ha pensato di lasciarle alla fermata dell'autobus". Così facendo "hanno creato una sorta di salottino". Una soluzione originale che però segnala anche un problema.

Una fermata molto frequentata

La fermata di Santa Passera è servita da ben cinque linee di trasporto pubblico. Quattro sono diurne ed una è invece è la linea notturna (N16). Si tratta quindi di una fermata molto utilizzata dagli utenti. Infatti, come lo stesso consigliere ha fatto notare, "sull'altro lato della strada che una pensilina con la seduta e non comprendo come mai sul marciapiede fotografato non vi sia".

La richiesta d'intervento

La presenza di queste vecchie sedie alla fermata del bus, ha suscitato i commenti più disparati. Per qualcuno è la fotografia di una Capitale sempre meno europea. Per altri è invece la semplice dimostrazione che serve migliorare il servizio. "Raccoglierò le firme e chiederò di inviare una nota ad Atac ed al Dipartimento mobilità per posizionare una pensilina anche lì" promette Palma. Nel frattempo restano le sedie.