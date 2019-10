Magliana, addio alle lettere d'amore: ora le dichiarazioni si fanno sui post-it

Misteri amorosi. In via Pescaglia, nel cuore di Magliana, una residente si è svegliata ed ha trovato la propria auto, una Smart, sommersa di messaggi d'amore. Sono stati attaccati con il classico post-it, un modo veloce e molto più pratico rispetto all'ormai desueta lettera d'amore.

La testimonianza

"Questa mattina, scendendo di casa, ho trovato l'auto sommersa parcheggiata vicino alla pizzeria di via Pescaglia sommersa di bigliettini - racconta Stefano Patrizi - avevano composto la scritta "Just married" e sotto di essa un’altro post it con scritto 'Da due ragazzi che sono passati qui'. Gli altri bigliettini erano vuoti"

Il giallo a tinte rosa

Gli spasimanti, segnalati con un post sul gruppo "Sei di Magliana Se", sono dunque due. Non è chiaro se si tratti di dichiarazioni in piena regola oppure se siano il frutto di una scherzo. Sul parabrezza dell'auto, come confermato dal residente, è stata infatti scritto"Just Married", letteralmente "appena sposata". In tal caso le dichiarazioni sembrano arrivare fuori tempo massimo. Ed è appunto un giallo, ma a tinte rosa. Esattamente come i post-it che sono stati attaccati sulla Smart.