Malagrotta, nella commissione Ambiente non c'è spazio per Marsella: "Non mi vogliono perchè sono un ex"

Si torna a parlare di Malagrotta. La commissione Ambiente, presieduta da Daniele Diaco (M5s), ha convocato un'apposita seduta per discutere di temi legati al "capping", ed al lavoro della commissione Magva, istituita dall'ex provincia di Roma per verificare lo stato di salute di aria, acqua e suolo.

Gli inviti in commissione

La seduta della commissione Ambiente capitolina, prevista per il primo marzo, vedrà la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali. E' stato convocato il direttore operativo di Ama e di quello del dipartimento tutela Ambientale. Sono stati chiamati a partecipare i presidenti e gli assessori all'ambiente dei due municipi interessati (Mun 11 e 12). Tra gli inviti compare addirittura "l'assessore alla sostenibilià ambientale"di Roma Capitale, posizione lasciata vuota dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari.

La decisione di convocare

Non è stato invitato invece Mirko Marsella, presidente della commissione Lavori Pubblici ed Ambiente del Municipio XI. Al suo posto Daniele Diaco ha preferito invitare la vicepresidente della stessa commissione, la grillina Francesca Sappia. La scelta però fa discutere. A partire dal diretto interessato che è stato il primo, nel municipio Arvalia, a lasciare la maggioranza penstastellata.

La scelta contestata

Secondo Marsella "il gesto, del tutto politico, giunge a pochi giorni della 'nota bavaglio' emanata dal Presidente del Consiglio Municipale che vieta a tutti i consiglieri di usare il protocollo. L’Onorevole Diaco sa bene che esiste una gerarchia. E sa bene come funzionano le convocazioni. Ma la scelta, del tutto immotivata - secondo il consigliere Marsella - rappresenta un segnale preoccupante per la democrazia. Si sta cercando, in tutti i modi, di vietare ai consiglieri delle forze di opposizione di svolgere un diritto riconosciuto dalla Costituzione e dai cittadini e si cerca cosi di nascondere l’operato di questa Amministrazione, specialmente sul tema rifiuti".

Escluso perchè ex M5s

Secondo Marsella quindi la scelta di escluderlo dagli inviti, preferendo convocare la numero due della commissione da lui preceduta, ha una matrice politica. "Mi escludono perchè sono un ex del Movimento". Interpellato da RomaToday, Daniele Diaco ha invece dichiarato di aver "invitato in commissione solo chi si era occupato di Malagrotta- aggiungendo -se vuole lo invito, non ho nessun problema".