Magliana, si rompe una caldaia al "Mandorlo Rosa": bambini al freddo e genitori infuriati

Acqua fredda e riscaldamenti spenti. I genitori dei bambini che frequentano il Mandorlo Rosa si sono fatti sentire. La pagina facebook del presidente Torelli è stata presa d’assalto. La rottura della caldaia, ha così avuto l’effetto di surriscaldare gli animi. Le proteste hanno però fatto breccia: da martedì 31 gennaio scuola “temporaneamente chiusa”.

LE PROTESTE - I “nostri figli dormono sui lettini per terra al freddo, vengono lavati con acqua ghiacciata, che credo sia la cosa più fastidiosa che esiste anche per un adulto – osserva una mamma sulla pagina facebook del presidente Torelli - figuriamoci per un bimbo così piccolo. Trascorrono più di 7 ore al giorno in aule fredde e camminano con antiscivolo su pavimenti altrattanto freddi e per questo sono perennemente raffreddati, ammalati, hanno febbre e tosse; non fanno in tempo a guarire che non appena li riportiamo all'asilo, dopo due giorni dobbiamo tenerli di nuovo a casa”. La situazione descritta, come molti altri cittadini hanno ricordato, si è protratta per una settimana.

LA SPIEGAZIONE - “Nella scuola si è rotta la caldaia e l'ufficio tecnico ha già richiesto tre preventivi per l'intervento di sostituzione dei pezzi in avaria – ha annunciato il Vicepresidente Tellina – Entro la fine della settimana saranno eseguiti e completati i lavori. Per evitare ulteriori disservizi ai piccoli utenti in attesa della riparazione è previsto un piano per il trasferimento temporaneo in altri asili nelle vicinanze per due o tre giorni. Quest'ultima decisione sarà presa all'incontro che avrò domani alle ore 16,00 con genitori e personale scolastico”.

L'ANNUNCIO - Di quest’incontro ha dato contezza anche il presidente Torelli. Il minisindaco, ricorrendo ad una circolare pubblicata sul sito del Municipio XI, ha fatto inoltre sapere che “A seguito della rottura della caldaia di riscaldamento presso il nido Mandorlo Rosa il direttore della direzione socio educativa – servizi educativi e scuola, in considerazione del tempo necessario per la riparazione stimata in 4-5) a partire da martedì 31 gennaio fino a venerdì 3 febbraio ha disposto la chiusura del indo d’infanzia. Il nido, salvo diverse comunicazioni – ha concluso il Minisindaco - riaprirà lunedì 6 febbraio”.