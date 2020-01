Muratella: barili d'olio e frigoriferi nel parcheggio abbandonato dell'ex centro direzionale Alitalia

Il parcheggio di via Bruno Velani, nel quartiere Muratella, si sta trasformando in una discarica abusiva. Oltre agli elettrodomestici ed ai rifiuti ingombranti, nell’area sono stati abbandonati anche dei barili.

La discarica a cielo aperto

“Sono fusti di olio per auto” ha segnalato il Comitato di Quartiere NoiMuratella “ma ci sono anche alcuni frigoriferi ed un divano. Già abbiamo denunciato tutto alle autorità competenti” ha spiegato Lucilla Bartocci. Ma non è la prima volta che quell’area viene trasformata in una discarica a cielo aperto. Si tratta del parcheggio che venivano utilizzati dai dipendenti dell'ex centro direzionale Alitalia.

Un parcheggio buio e vicino all'abitato

Quello spazio, inutilizzato, resta così alla mercè di tutti. "Si estende per circa 350 metri - ha sottolineato la presidente del Comitato di Quartiere - ma è scarsamente illuminato". Un altro fattore che, sicuramente, non aiuta a garantire il necessario decoro. Inoltre i fusti, ha rimarcato la cittadina, "sono stati lasciati a 150 metri di distanza dai nostri palazzi". Un aspetto, quest'ultimo, che non fa stare sereni i residenti

Il destino delle aree abbandonate

Sul posto si sono recati anche alcuni esponenti del coordinamento municipale della Lega. “Abbiamo notato che tutta la zona, da via Marchetti a via Toyota, versa in condizioni di totale abbandono. Il risultato – hanno osservato i leghisti Catalano, Maione, Caretta e Nacca – è che poi vi vengono abbandonate grandi quantità di rifiuti”. Un problema che tende a ripetersi.

L'assenza d'una strategia di recupero

Nel 2018 il municipio aveva contribuito a mappare anche le aree della Muratella che, periodicamente, vengono utilizzate per scaricarvi dei rifiuti. La questione, infatti, non riguarda solo il parcheggio inutilizzato di via Velani. “Senza una strategia condivisa di recupero e riuso di questi spazi non si va da nessuna parte – ha osservato l’ex consigliere Catalano insieme agli altri tre attivisti della Lega – pertanto inseriremo questo punto nel programma elettorale della Lega Municipio XI in vista delle elezioni anticipate nella primavera del 2020 al fine di garantire la sicurezza, la salute e il decoro del quartiere Muratella".