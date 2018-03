Magliana, rimossi gli abusi e chiuso il ponticello: rete ferroviaria più sicura

Il ponticello pedonale che attraversa la ferrovia, in zona Magliana, è stato murato. Non era più utilizzato da anni anche perchè, nel frattempo, ai suoi lati sono stati costruiti degli edifici. Nel migliorare la sicurezza di quel tratto ferroviario, RFI ha fatto anche dell'altro. "

Abuso rimosso

E' stata rimossa quella veranda in lamiera che era stata realizzata sopra un manufatto a lato del ponticello – spiega Giacomo Giujusa – si tratta di uno dei tanti interventi che abbiamo concertato con RFI per rimuovere accampamenti, superfetazioni e abusi che sono stati realizzati lungo i binari ferroviari". La costruzione della veranda, priva delle necessarie autorizzazioni, poteva rappresentare un pericolo per il vicino passaggio dei treni.

Il ponticello murato

L'abbattimento della veranda in lamiera ha coinciso con la chiusura del ponticello. "In realtà quella struttura era stata già 'murata' dagli edifici limitrofi e quindi di fatto era inutilizzabile. Ora non è più percorribile, ma questo non rappresenta un vero problema perchè – ha chiarito l'assessore municipale ai Lavori Pubblici – c'è già un altro cavalcavia ferroviario all'altezza della chiesa di Santa Passera".

Un altro ponticello messo in sicurezza

Si tratta della passerella pedonale situata in via Crugnola. Un soprappasso che consente di attraversare i binari e quindi di mettere in comunicazione l'abitato di via Belluzzo con quello via della Magliana. Venne sistemato nell'aprile del 2016 sempre da RFI. Un risultato a cui la passata amministrazione aveva lavorato, per consentire un sicuro collegamento pedonale tra Portuense e Magliana. In tema di sicurezza, resta ancora da risolvere la questione segnalata a Ponte Galeria dove, i binari, sono privi di protezione e restano facilmente attraversabili. Come spiegato da Giujusa, "lì dovevano essere presenti due recinzioni, una delle quali andava fatta dal Consorzio. Ma contiamo comunque di farla realizzare una da RFI".