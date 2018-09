Il viadotto della Magliana torna a prima della sperimentazione: via i new jersey

Al via il ripristino della viabilità sul Viadotto della Magliana che, a partire dai prossimi giorni, si lascerà dunque alle spalle il travagliato periodo della sperimentazione voluta dal Comune e mal digerita da Municipio e cittadini alle prese con lunghe code sulla Roma Fiumicino e tempi di percorrenza allungati.

Stop al restringimento del viadotto della Magliana

I lavori, partiti nella notte tra il 14 e 15 settembre, dureranno fino al 22 e serviranno a liberare la nevralgica arteria del quadrante sud della Capitale dai new jersey installati per "canalizzare" il traffico, da via della Magliana e da via Isacco Newton, in una sola corsia in modo da convogliare i mezzi privati diretti sul viadotto, separandoli da quelli che invece proseguono su via della Magliana.

La sperimentazione era stata pensata per migliorare la sicurezza degli automobilisti: per prendere il viadotto, molti infatti sono soliti cambiare corsia all'ultimo momento, causando incidenti. Un comportamento scorretto che, nel corso degli anni, ha causato numerosi sinistri stradali.

Il Comune torna indietro sulla "canalizzazione"

Ma la discussa "canalizzazione" ha finito per mandare in tilt tutta la viabilità della zona, anche in un periodo poco trafficato come quello estivo. Così il Comune ha scelto di tornare indietro.

"In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l'Amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma, sulle rampe di accesso di via della Magliana e via Isacco Newton. Obiettivo - ha scritto Roma Capitale in una nota - è limitare i disagi ai pendolari, accorciando i tempi di percorrenza".

Di qui i lavori per il ripristino ante sperimentazione della viabilità del Viadotto della Magliana dove, fino al 22 settembre, si lavorerà in orario compreso tra le 22 e le 6.