Colle del Sole, scippato a due passi dall'ospedale: "E' allarme sicurezza"

Allarme sicurezza. A Colle del Sole la notizia di un furto perpetrato in un parcheggio di via Fulda, desta apprensione. La violenza dell’iniziativa, perpetrata a ridosso di un ospedale, non fa stare tranquilli i residenti.

L’EPISODIO - “Nella serata di mercoledì 19 aprile, si è verificato l’ennesimo caso di scippo nel quartiere Colle del Sole. Questa volta a farne le spese un cittadino che si trovava a pochi passi dall’Ospedale Israelitico in via Fulda – racconta il consigliere di Fratelli d’Italia Daniele Catalano – in quel alcune persone hanno bloccato il cittadino in macchina e aprendo lo sportello dell’autovettura dal lato del passeggero, hanno rubato la borsa in modo repentino”.

IL CLIMA - “Sono giorni, forse mesi che i cittadini di questa zona segnalano, anche sui social network, la presenza di comitive di persone, molto spesso rom, aggirarsi per le strade del quartiere con un comportamento minaccioso – avverte il consigliere del Municipio XI – Da Marconi, dove alcune associazioni stanno raccogliendo le firme per richiedere maggiore sorveglianza del quartiere, alla Magliana fino a Colle del Sole la richiesta che proviene dai territori è una sola, maggiore sicurezza”.

LA PROPOSTA - “Depositerò un’interrogazione per richiedere al Presidente Torelli di garantire, in accordo con il comando della polizia municipale del 'Gruppo Marconi', maggiore sicurezza in tutto il quartiere di Colle del Sole – conclude Catalano – ma credo che l’attuale amministrazione debba cominciare seriamente a pensare a istituire una commissione sicurezza per dare un forte segnale a tutta la cittadinanza”.