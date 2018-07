Magliana, il circolo sfrattato si difende: "La sentenza dell'Assessora è prematura"

Riprendersi i locali comunali di via Vaiano 3-5 per l'amministrazione capitolina potrebbe risultare più difficile del previsto. L'intenzione, comunicata da un post dell'assessora comunale Rosalba Castiglione, sta incontrando le resistenze del circolo che, di quei locali, aveva ricevuto l'assegnazione.

La vicenda

Lo stabile, di proprietà capitolina, era utilizzato sia dal Partito Democratico di Magliana che dal Circolo Palmiro Togliatti. Quest'ultimo però, ne aveva ottenuto regolare assegnazione sei anni prima. Ed aveva anche provveduto al pagamento del canoni di locazione che oggi, l'amministrazione centrale, vorrebbe fossero ricalcolati . Niente abbattimento a 20% per finalità socio-culturali, come quelle che il circolo persegue. E questo perchè, quegli spazi la cui assegnazione è ora scaduta, sono stati utilizzati anche dal Partito Democratico.

La sentenza di Castiglione e lo stato di diritto

"Il procedimento cui fa riferimento l'assessora Castiglione - ha fatto notare il circolo - è ancora in fase istruttoria e la sua sentenza, prematura e non nelle sue prerogative, non tiene conto che siamo ancora in uno Stato di diritto, in cui i rapporti cittadino/amministrazione sono regolati dalla legge e permettono al primo di rispondere all'avvio di un procedimento per le vie prescritte dalla legge". Tra l'altro viene contestata anche la pubblicazione, sul blog del Movimento 5 stelle, di documenti degli uffici amministrativi "senza che risulti alcun accesso agli atti". L'eccesso di zelo potrebbe quindi aver fatto commettere qualche errore. Al punto che ora, il circolo, chiede all'assessora anche di verificare se, con la pubblicazione dell'avvio del procedimento, "sia stato commesso anche un illecito di particolare gravità".

Ferrara e le somme da corrispondere

L'assessora Castiglione non è la prima figura di spicco del M5s capitolino ad essersi interessata dei locali di Magliana. Il primo di cui si trova traccia è infatti il capogruppo Paolo Ferrara. "Deve emergere la verità sulla destinazione d'uso del Circolo Culturale di viaVaiano – aveva dichiarato Ferrara - a seguito di accertamenti della Polizia di Roma Capitale l'immobile risulta attualmente utilizzato come sede della Sezione Magliana del Partito Democratico". Pertanto, il canone ridotto al 20% che si applicava al circolo, andava riconteggiata perchè "è vietata ai partiti politici". Da qui la mozione, firmata dal M5s, che impegnava la Sindaca e l'Assessora Castiglione, a fare i dovuti controlli sulla concessione degli spazi. "Ma la storia non finisce qui – aveva promesso Ferrara, annunciando l'intenzione di recuperare delle somme, oltre che dal PD, anche "anche dal Circolo culturale che tanto culturale non è".

La reazione del Circolo

La reazione del circolo culturale non è mancata. "Tanta attenzione nei nostri confronti ci lusingherebbe se non fosse figlia di una visione dell’amministrazione e del potere che davvero ricorda i tempi più bui della nostra storia, e che sta minacciando il tessuto e la tenuta sociale della nostra città" commentano gli attivisti .del circolo Palmiro Togliatti. "La storia non finisce qui". Quella del circolo, d'altra parte, è vecchia di 50 anni. "Ed a noi tutto ciò - commentano da via Vaiano - dà solo forza per continuare."