Muratella, stanziati i fondi per la scuola di via Pensuti. Torelli: “A breve ripartono i lavori”

Riprendono i lavori nel cantiere di via Pensuti. A distanza di cinque mesi dall’annuncio che i fondi erano stati stanziati, si registrano novità. E’ stata infatti firmata la determina dirigenziale che da’ formalmente avvio ai lavori.

L'aggiornamento dall'ex Minisindaco

“L’hanno firmata davanti ai miei occhi un paio di giorni fa – ha annunciato Mario Torelli, delegato della Sindaca nel Municipio XI – la ditta che deve eseguire i lavori ha già fatto richiesta per l’allaccio alla corrente. Sto seguendo da vicino la questione che si è trascinata per troppo tempo”.

Un'annosa vicenda

L’avvio della scuola è datato 2007. A distanza di dodici anni il quartiere continua ad attendere la sua scuola dell’infanzia ed il suo asilo nido. La prima società ad aggiudicarsi l’appalto nel frattempo è fallita e gli interventi manutentivi si sono bloccati per il congelamento dei fondi dovuto al cosiddetto “Patto di Stabilità”. Nel 2015 l’amministrazione Marino aveva sbloccato il finanziamento utile per avviare i lavori. Ma di fatto, finora, i progressi sono stati scarsi.

L'annuncio estivo

I residenti di via Pensuti più volte, osservando il cantiere, avevano notato la presenza di operai. Avvistamenti che avevano suscitato speranze, finora, rimaste disattese. A giugno però Alessandra Agnello, presidente della commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale, aveva annunciato un’importante novità. “Grazie all’ultima variazione del Piano Investimenti - aveva dichiarato la consigliera pentastellata - l’Amministrazione Raggi ha destinato 1,4 milioni di euro a favore di un plesso nel quale troveranno spazio 3 classi per la scuola dell’infanzia e 3 per il nido comunale”. All’annuncio non erano seguite visibili conseguenze. Almeno finora.

A breve la ripresa dei lavori

“Grazie all'impegno della presidente della commissione lavori pubblici, Alessandra Agnello, si è riuscito, in breve tempo, a completare l'iter amministrativo che consentirà la ripresa, a breve, dei lavori di completamento di questa importante opera, attesa da moltissimi anni dai cittadini di Muratella” ha dichiarato l’ex minisindaco Mario Torelli. Ad alimentare la speranza che non si tratti dell’ennesimo annuncio, c’è una firma sulla determina dirigenziale.