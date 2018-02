Stadio della Roma 2.0: per l'assessore Lucidi "se è una cag*** chiedete a Parnasi"

Il progetto legato allo stadio della Roma, è destinato ad alimentare gli interrogativi. Meglio la vecchia versione o quella attuale? Meglio le torri di Libeskind o le palazzine di otto piani? E ancora, è preferibile avere più cubature ed opere a scomputo, oppure è stato meglio rinunciare a tutte e due? I romani continuano a porsi molte domande sul progetto che trasformerà radicalmente l'area di Tor di Valle.

Lo scambio su facebook

I social network, per loro stessa natura, sembrano contenitori perfetti ad accogliere ciascun punto di vista. Scettici e fautori si contrappongono in scambi serrati, com'è capitato martedì 20 sul profilo facebook di un utente che aveva postato la foto del vecchio e del nuovo progetto. I commenti non sono mancati per sottolineare, a seconda del proprio punto di vista, la preferenza per questa o quell'operazione.

Le palazzine "cesse"

"Meglio la versione di 'Marino' " ha confessato un utente, esprimento la propria posizione. "Il progetto l'ha fatto Parnasi, mica il sindaco – ha replicato Stefano Lucidi, se la versione attuale è una cag*** chiedete a Parnasi". La valutazione ha lasciato un po' di stupore, perchè proviene da una fonte istituzionale: l'assessore alle politiche del patrimonio ed alla mobilità del Municipio XI. Se il progetto attuale è inguardabile – ha ribadito poco più tardi – non dipende dalla Sindaca. Parnasi poteva cancellare qualcuna di quelle palazzine cesse dal progetto".

E' fatto bene o è una cag***?

Le curiose osservazioni dell'assessore municipale, non sono passate inosservate."Mentre il sindaco Raggi da mesi si vanta di aver reso più bello il progetto del nuovo stadio dell'A.S. Roma, modificandolo in molte parte, alcuni esponenti del suo movimento non sembrano pensarla allo stesso modo – ha fatto notare l'ex consigliere capitolino Federico Rocca (FdI) - A questo punto la verità ce la dica la Raggi: il nuovo progetto è bellissimo o, come ha detto Lucidi, è una cagata?". Domanda retorica. La Sindaca non ha mia fatto mistero di credere che, il nuovo progetto, sia quello di #unostadiofattobene. "Il mio è un giudizio personale di carattere estetico - ha spiegato l'assessore Lucidi a Romatoday - quelle palazzine non mi piacciono, fanno pensare più a Corviale che a dei progetti innovativi sul piano architettonico. Ma ripeto, è solo un parere personale di carattere estetico".