Restringimento viadotto della Magliana, stop alla canalizzazione: il Campidoglio rimuove i new jersey

Il contestato restringimento di carreggiata sul viadotto della Magliana ha le ore contate. Nonostante il Comune abbia un mese fa deciso di rendere definitiva la speriementazione, oggi è arrivata la decisione che in tanti aspettavano.

"In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino", si legge in una nota, "l'Amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma, sulle rampe di accesso di via della Magliana e via Isacco Newton. Obiettivo è limitare i disagi ai pendolari, accorciando i tempi di percorrenza. A breve inizieranno i lavori di rimozione dei new jersey, in modo da concludere le operazioni nei prossimi giorni".

Non è chiaro se l'addio all'iniziativa sia definitivo o meno. Quel che è certo è che la decisione va a sanare una spaccatura, piuttosto evidente, tra il Comune e il Municipio. L'amministrazione di prossimità infatti aveva detto no al proseguimento del restringimento, trovando però un Campidoglio sordo. Una posizione, quella municipale, figlia delle proteste dei cittadini schierati in maniera compatta contro la nuova viabilità: pesanti infatti, pur in un periodo dell'anno poco trafficato, le ripercussioni sul traffico, con code soprattutto sulla Roma Fiumicino e tempi di percorrenza allungati. In prima fila, tra gli oppositori del restringimento, i tassisti, pronti a chiedere anche la revisione della tariffa unica dall'aeroporto al cuore della città.

Magliana: ancora disagi sulla Roma Fiumicino per la "canalizzazione" del traffico

„La sperimentazione era stata pensata per migliorare la sicurezza dei mezzi privati. Per prendere il viadotto, molti automobilisti infatti sono soliti cambiare corsia all'ultimo momento, causando incidenti. Un comportamento scorretto che, nel corso degli anni, ha causato numerosi sinistri stradali. Con la "canalizzazione" oggi abolita questa opzione, come spiegato più volte dal presidente della commissione municipale mobilità Marco Zuccalà (M5s), non era più consentita, con la contestuale riduzione degli incidenti.

I mezzi privati che da Fiumicino utilizzano l'autostrada A91 in direzione Roma, arrivati in prossimità dello svincolo che immette sul viadotto della Magliana, trovavano dei new jersey. Nei fatti era questo la famosa canalizzazione che, da via della Magliana e da via Isacco Newton, restringe la carreggiata. O per meglio dire ne "canalizza" il traffico su una sola corsia, in modo da convogliare i mezzi privati diretti sul viadotto, separandoli da quelli che invece proseguono su via della Magliana.

Magliana, la "sperimentazione" manda in crisi il M5s: chieste le dimissioni di Stefàno. E Raggi annulla la visita al Municipio

