Viadotto della Magliana, ancora una bonifica: rimossi 40 metri quadrati di rifiuti

Duplice operazione della Polizia Locale nel territorio di Arvalia. In due giorno sono state infatti rimosse tonnellate di rifiuti e, contestuamente, è stato smantellato un insediamento abusivo che, al momento delle operazioni, non era abitato.

La oonificaa della discarica

La prima operazione si è svolta sotto il Viadotto della Magliana dove la polizia Locale, insieme ad Ama, ha condotto un' intervento di bonifica. Non è il primo in quel quadrante dove, negli anni, sono state ripetutamente allestite delle baraccopoli. La rimozione della vegetazione che tendeva a nasconderle, e la sistemazione di alcune barriere metalliche, non ha contribuito all'eliminazione del problema. Nel sottovia continuano a formarsi discariche come quella che, nella giornata di lunedì 6 maggio, è stata rimossa. Nell'occasione sono stati smaltiti circa 40 metri cubi di rifiuti tra materiale di risulta, elettrodomestici e materassi.

La rimozione delle baracche

La mattinata di martedì 7 maggio ha invece visto impegnati, insieme agli uomini del Gruppo Marconi, anche quelli del Commissariato San Paolo, della Polizia di Stato. Nell'occasione l'intervento si è concentrato in una zona compresa tra via Isacco Newton e via Alberese. Lì, a seguito di una serie di esposti di cittadini che si lamentavano per il degrado, è stato smantellato un accampamento formato da circa 20 casette, costruite con legname e materiale di fortuna nascoste tra gli arbusti della vegetazione." Al momento dell'operazione -fa sapere la Polizia Locale - nessun occupante era presente sul posto". Soddisfatto dell'esito degli interventi anche Daniele Diaco (m5s) il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale. " Non si ferma il nostro impegno a favore dell’ambiente capitolino - ha commentato Diaco che ha voluto sottolineare l'impegno - lavoriamo per una città sempre più salubre e degna del suo nome".