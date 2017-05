Magliana: sotto il cavalcavia c'è una nuova Malagrotta

Il concentrarsi di rifiuti, sotto le arcate del viadotto della Magliana, è un fenomeno tristemente noto. E’ stato segnalato in ogni modo, come del resto,è stato spesso denunciato il continuo riformarsi d’insediamenti abusivi. Lo hanno fatto esponenti dell’opposizione e semplici cittadini. Anche le telecamere di Striscia La Notizia si sono recate sul posto, scoprendo un mondo di desolante povertà e degrado.

Con il passare degli anni, la situazione non è mutata. Fotografando una discarica di pari dimensione a quella oggi immortalata da un residente, l’assessore all’Ambiente della Giunta Torelli aveva dichiarato “La Roma che ci hanno lasciato”. A distanza di dieci mesi, la situazione si presenta nello stesso modo. “Le foto parlano da sole – fa notare il cittadino che ci inoltra le immagini – Mi auguro venga sanata al più presto questa situazione e che non si trasformi in una piccola EcoX come già è successo in passato”.