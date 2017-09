Marconi, la scuola Pascoli resta ancora inagibile: genitori sul piede di guerra

Le famiglie che hanno iscritto i propri figli alla scuola elementare Giovanni Pascoli, vivono nell'incertezza. La commissione trasparenza che si è svolta in Municipio XI, non ha sortito gli effetti sperati e nella mattinata alcune mamme hanno visitato l'edificio, scoprendo che molti locali risultano ancora inagibili.

Bambini smistati in due scuole

Sul posto si sono recati anche alcuni consiglieri democratici, come il capogruppo Maurizio Veloccia. "La situazione è seria – ha spiegato – perchè i bambini sono stati spostati in altre due scuole del quartiere, la Guttuso e la Cuoco. Qui però possono andare soltanto di pomeriggio, dalle 13.30 alle 16.30". Un disagio per le famiglie che devono trovare il modo di accudire i figli la mattina, in un'orario in cui invece era prevista la loro frequenza scolastica. Inoltre, fa notare sempre Veloccia "I bambini sono stati smistati per classi. E questo significa che, se una coppia ha due figli, è possibile che debbano contemporaneamente portarli in due plessi differenti. Disagi non da poco che tuttavia le famiglie avevano accettato con la promessa che lunedì 18 settembre si sarebbe tornati alla normalità. Ma così non è stato".

Disagi e comunicazioni a singhiozzo

Una residente, madre di due figli, conferma i disagi raccontati dall'ex presidente Veloccia. "Tre giorni prima dell'inizio della scuola, ci è stato comunicato che i lavori, iniziati il 2 luglio, non sarebbero terminati e che quindi i bambini sarebbero stati accolti nelle altre 2 scuole del plesso, con orario ridotto fino a lunedì 18, giorno in cui avremmo ripreso con orari normali nella scuola Pascoli (8.30. 16.30). Ma questa mattina – spiega la mamma – è iniziata a girare voce che non ci avrebbero fatto rientrare perché la scuola è ancora un cantiere aperto". La voce si è fatta sempre più insistente, finchè non è arrivata la comunicazione ufficiale della scuola.

Scuola chiusa fino al 6 settembre

La dirigente scolastica dell'I.C. Bagnera conferma che, nella mattinata di venerdì 15 settembre, "è stato effettuato un sopralluogo dai responsabili della sicurezza dei lavori, congiuntamente all'ingegner De Matteis RSPP della scuola ed ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto. Da quanto è emerso – ha spiegato la dirigente scolastica – il plesso non risulta in condizioni di ospitare gli alunni per le prossime settimane. Si è condiviso la necessità di riaggiornarsi a fine mese per un ulteriore valutazione in itinere" . Alla luce di queste considerazioni gli alunni continueranno, fino al 6 settembre, a dover frequentare in orario pomeridiano (13.30-16.30), gli altri due plessi dell'I.C. Bagnera.

Gli interrogativi senza risposta

"E' possibile che non ci sia una struttura in grado di accogliere questi bimbi in un orario più consono – si domanda la mamma di due bambini che pone anche un altro interrogativo - i responsabili dei lavori del municipio e della scuola questi sopralluoghi non potevano farli per tempo cosi da trovare una valida alternativa?"

I banchi e le sedie mancanti

Tra i temi che la commissione Trasparenza, presieduta dalla consigliera Giulia Fainella, ha sollevato, non c'è solo quello del ritardo con cui sono partiti i lavori alla Pascoli. "A questo dilettantismo e noncuranza si aggiunge un’ulteriore beffa: lunedì due nuove classi prime elementari rischiano di trovarsi senza arredi scolastici perché il Comune non ha fornito banchi e sedie richieste dalla scuola" hanno ricordato i consigliere Dem. Sulla questione ha risposto il vicepresidente del Municipio XI Luca Mellina. " Sulla fornitura degli arredi posso essere preciso in quanto al termine della ultima commissione municipale trasparenza, sebbene il Municipio non sia direttamente responsabile, ritenendolo comunque doveroso, mi sono recato all'assessorato capitolino della scuola odve lo staff dell'assessore mi ha comunicato che il bando della centrale unica degli acquisti è attivo ed operante. La richiesta della scuola Pascoli è nota entro il 18 settembre sarà soddisfatta". Al loro ritorno nella scuola elementare, gli alunni trovanno quindi banchi e sedie anche nelle due classi che mancavano. Ad attenderli ci saranno anche gli operai perchè i lavori proseguono. Almeno fino al prossimo febbraio.