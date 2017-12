Arvalia, tombini ostruiti e strade sott'acqua: "Succede sempre nei soliti punti"

Succede in tutta la città. All'aumentare delle precipitazioni i tombini si ostruiscono e le strade si allagano. Una condizione alla quale poche zone si sottraggono ma che vede alcuni quartieri più penalizzati di altri. E' il caso del popoloso Marconi.

Foglie non rimosse

"Questa mattina, verso le ore 12, era diventato difficile tenere la conta delle pozzanghere. Fortunatamente le conosciamo già tutte, perchè versano nelle stesse condizioni da anni" ironizza Marco Palma, storico consigliere del Municipio XI. "Succede sempre quando le foglie non vengono rimosse, come accade davanti la scula Guttuso di via Alessandro Cruto". Quello probabilmente è il caso più eclatante poichè un tappeto di foglie ha completamente coperto tutto il marciapiede. Ma ci sono anche altre strada che sono rimaste vittime del maltempo.

Le strade colpite

"Ormai ci siamo affezionati a queste pozzanghere, fisse come i giorni rossi sul calendario" continua Palma che le elenca una dopo l'altra. "Sul lungotevere degli inventori, all'altezza dei carrabili dei benzinai, l'acqua non manca mai. Stesso disconro per via Enrico Fermi e per l'altra parte di lungotevere degli inventori, ovvero per quella che da ponte Marconi conduce a piazza Meucci". Il problema è diffuso e tocca anche gli altri quartieri del Municipio XI, da Portuense a Villa Bonelli. Sotto il ponticello di via Baffi, ad ogni precipitazione, si torna a formare un insidioso laghetto. In via Benucci, all'altezza della fermata del 774 da vent'anni si forma un'altra storica pozzanghera" la cui presenza rappresenta chiaramente un disagio per quanti fruiscono del bus. In quel caso, oltre al servizio di trasporto pubblico, si rischia di riceverne anche un'altro non richiesto: lo shampoo.