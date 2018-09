Marconi, quindici ore senz'acqua corrente. Famiglie in fila alle autobotti

Rubinetti chiusi e scorte d'acque. Così i residenti di Marconi hanno vissuto il pomeriggio di giovedì 6 e la notte di venerdì 7. Le famiglie che vivono tra via Gherardi, via Mengoli, via Grimaldi, via Lo Surdo e via Fermi, hanno dovuto trovare soluzioni alternative.

Senz'acqua corrente

Per circa 15 ore buona parte del popoloso quartiere ha dovuto fronteggiare i disagi causati dall'assenza di acqua corrente. Una conduttura idrica si è infatti rotta a seguito di lavori stradali, eseguiti da Italgas. "La pressione dell'acqua aveva raggiunto il quarto piano" avea denunciato il vicepresidente del consiglio municipale Marco Palma.

Servizio ripristinato

Per affrontare il problema, Acea ha mandato nel quartiere alcune autobotti. Sono servite ai residenti per affrontare le ore intercorse dalla rottura della condotta alla riparazione del guasto. Dalla mattinata di venerdì 7 infatti, la situazione è tornata alla normalità. E dai rubinetti di Marconi ha finalmente ripreso a zampillare dell'acqua.